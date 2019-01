Hayvansal ürün ihracatı yüzde 30 arttı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, 2018 yılında yapılan hayvansal ürün ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak yaklaşık 30 milyon dolara çıktığını söyledi.

Samsun'dan ihraç edilen hayvansal ürünlerin rakamları açıklandı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2018 yılında toplam 29 milyon 118 bin 656 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği belirtildi.

Yapılan ihracat hakkında açıklamalarda bulunan Nail Kırmacı, "2018 yılında hayvansal kökenli ürünlerde başta su ürünleri olmak üzere kanatlı eti ve ürünleri, bal, et-süt ve süt ürünlerinde toplamda 462 veteriner sağlık sertifikası ile 29 milyon 118 bin 656 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiştir. İlimizde gerçekleştirilen kanatlı eti ve et ürünlerinde en büyük payı Irak, Azerbaycan, Katar alırken su ürünlerinde Norveç, Vietnam ve İsrail ilk sıralarda yer aldı. Almanya'ya süzme ve petek bal, Fransa'ya tıbbi sülük, Gürcistan'a süt ve et ürünleri, Dubai'ye organik yumurta ihracatı öne çıkmaktadır. 2018 yılındaki hayvansal kökenli ürün ihracatımızda en büyük pay su ürünleri sektöründe gerçekleşmiştir. Su ürünleri ihracatı da kendi içinde balık unu, balık yağı ve marine hamsi sıralamasıyla gerçekleşmiştir. Bu alandaki ihracatımızı sırasıyla kanatlı ürünleri bal ve et- süt ürünleri ihracatımız takip etmektedir" dedi.

Fransa'ya tıbbi sülük, diğer ülkelere deniz salyangozu

2018 yılında Samsun'da diğer ülkelere 1 milyon 323 bin dolar değerinde toplam 240.140 kg balık ihraç edildi. 1 milyon 945 bin dolar değerinde 346. 451 kg bal ihraç edildi. 339 bin dolar değerinde 97.968 kg et ve süt ürünleri ihraç edildi. 5 milyon 15 bin dolar değerinde 3.060.610 kg balık unu ihraç edildi. 4 milyon 275 bin dolar değerinde 2.059.545 kg balık yağı ihraç edildi. 72 bin 708 dolar değerinde 176 kilo tıbbi sülük ihraç edildi. 3 milyon 885 bin dolar değerinde 550.400 kg deniz salyangozu ihraç edildi. 5 milyon 329 bin dolar değerinde 3.487.482 kg kanatlı hayvan ihraç edildi. 6 milyon 913 bin dolar değerinde 1.245.026 kg marine hamsi ihraç edildi. Toplam 11.087.798 kg hayvansal ürün ihracatından 29 milyon 118 bin 656 dolar gelir sağlandı.

