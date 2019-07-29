Hayvansever bir vatandaş bu görüntüleri kaydetti! Barınaktaki köpekler bakımsızlıktan öldü Filiz Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden Katı Atık Aktarma İstasyonuna gönderildiğini ve bakımsızlıktan öldüğünü iddia ettiği poşetlerdeki ölü köpeklerin görüntüsünü saniye saniye kaydetti ve basınla paylaştı.

A+ A-

Avusturya'da yaşayan hayvansever Kaya, yaklaşık 1,5 ay önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait barınakta hayvanlara iyi bakılmadığı haberini aldı. Filiz Kaya, rahatsızlık duyduğu konu ile ilgili belediye yetkilileriyle görüştü ve şartlarda iyileştirme yapılacağı sözünü aldı. HAYVAN ÖLÜMLERİ ARTTI Şartların düzelmediğini ve hayvan ölümlerinin arttığını öğrenen Kaya, geçen hafta yeniden Türkiye'ye geldi. Ölü köpeklerin Şehitlik Mahallesinde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu'na götürüleceğini öğrenen Kaya, söz konusu istasyon önünde bekledi. Aktarma istasyonuna giren aracın kasasındaki poşetleri açan ve ölü köpekleri gören Kaya, o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Etiketler : diyarbakır



