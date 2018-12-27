Hayvanseverler yılbaşı yemek artıklarına talip

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu ilçesindeki hayvanseverler, yılbaşı gecesinde lokanta ve evlerde çıkacak yemek artıklarını toplamaya talip oldu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) adına sokak hayvanları için çalışan ve aralarında emekli öğretmen, doktor ve serbest çalışan kişilerin bulunduğu bir grup hayvansever, ilçedeki lokantaları ve yurtları gezerek, yemek artıklarını sokak hayvanları için toplamak istediklerini belirtti.

Grup adına bir açıklama yapan emekli öğretmen Jülide Gençay Fincancı, Gelibolu Belediyesinin sokak hayvanları adına yaptıkları çalışmaları takip ettiklerini ve bu çalışmaların barınaktaki eksikliklerine rağmen iyi çalışmalar olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Bu eksikliklerin giderilmesi konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Fincancı, "Bu çalışmalara her vatandaşımız kendi imkanları ölçüsünde katılırsa bu sokak hayvanlarının durumları daha da iyi olabilir. Ama bunu el birliği ile yaparak, belediyemize de yardımcı olmalıyız." dedi.

Fincancı, bu kapsamda yılbaşı gecesinde lokanta ve evlerde yapılacak olan ve kalan yemek artıklarını toplamaya talip oldularını kaydetti.

Kaynak: AA