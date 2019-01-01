İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Hayvanseverlerden alternatif yılbaşı kutlaması

Hayvanseverlerden alternatif yılbaşı kutlaması

PEK çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı.

Hayvanseverlerden alternatif yılbaşı kutlaması

PEK çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı. Kuzey Ormanları'na giden bir grup hayvan sever, terk edilmiş köpeklere et dağıttı. Meşaleler yakan hayvan severler yaklaşık 1 ton eti toplanan köpeklere yedirdi.

(FOTOĞTAF)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.