Hayvanseverlerden alternatif yılbaşı kutlaması
PEK çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı.
PEK çok kişi 2019 yılına eğlenerek girerken hayvan severler alternatif bir yılbaşı kutlaması yaptı. Kuzey Ormanları'na giden bir grup hayvan sever, terk edilmiş köpeklere et dağıttı. Meşaleler yakan hayvan severler yaklaşık 1 ton eti toplanan köpeklere yedirdi.
(FOTOĞTAF)
DHA
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