Hazal Erişkin kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internette çokça bakılmaya devam ediyor. Uğradığı saldırı sonucu yüzüne 30 dikiş atılan oyuncu hakkında merak edilenleri biz de haberimizde yer verdik.

HAZAL ERİŞKİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hazal Erişkin, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, sevilen komedi dizisi Afili Aşk'ın kadrosunda Hazal karakterine can verdi. Son olarak Yasak Elma dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Hazal Erişkin, 2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla Ebru Gündeş ve Hadise'nin dikkatini çekmiş, en sonunda tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanmıştı.

Yine TV8’de Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasına da yarışmacı olarak katılmıştı. Aslı İslamoğlu oyunculuk ajansı ile çalışan başarılı oyuncu, Cüneyt Sayıl ve İlker Bilgi’den kamera önü oyunculuk; Ayşe Direkoğlu’ndan audition ve Yurdum Erdem’den ise monolog text eğitimleri aldı. Hazal Erişkin şuan Yasak Elma dizisinde rol alıyor.

NE OLMUŞTU?

Bir arkadaşının evine giden Hazar Erişkin, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi. Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan Erişkin, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı.

Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan oyuncu, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.