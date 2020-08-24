Hazal Filiz Küçükköse bikinisi ile frikik vermekten kaçamadı!

Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla tatil yaptığı Çeşme'de bikinisini değiştirirken verdiği frikik magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün plajda görüntülenen güzel oyuncunun o anları kameralara böyle yansıdı.