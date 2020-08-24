Hazal Filiz Küçükköse bikinisi ile frikik vermekten kaçamadı!
Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla tatil yaptığı Çeşme'de bikinisini değiştirirken verdiği frikik magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün plajda görüntülenen güzel oyuncunun o anları kameralara böyle yansıdı.
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yaptığı sırada bikinisinin azizliğine uğradı. Muhabirlerin kendini çektiğini fark etmeyen oyuncunun o anları kameralara yansıdı.
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24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:02
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