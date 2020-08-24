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  3. Hazal Filiz Küçükköse bikinisi ile frikik vermekten kaçamadı!

Hazal Filiz Küçükköse bikinisi ile frikik vermekten kaçamadı!

Hazal Filiz Küçükköse arkadaşlarıyla tatil yaptığı Çeşme'de bikinisini değiştirirken verdiği frikik magazin gündemine bomba gibi düştü. Önceki gün plajda görüntülenen güzel oyuncunun o anları kameralara böyle yansıdı.

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, arkadaşlarıyla Çeşme'de tatil yaptığı sırada bikinisinin azizliğine uğradı. Muhabirlerin kendini çektiğini fark etmeyen oyuncunun o anları kameralara yansıdı.

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:02
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