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  3. Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdiği videosu çokça izlendi!

Hazal Filiz Küçükköse detoks kampına girdiği videosu çokça izlendi!

Hazal Filiz Küçükköse sezon başlamadan Bodrum'da 3 günlüğüne girdiği detox kampının görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya kampta yakın arkadaşı Mert Vidinli'de eşlik etti.

Çeşme tatilinin ardından 3 günlük bir detox kampına giren Hazal Filiz Küçükköse o anları sosyal medya hesabı instagramdan takipçileriyle paylaştı. Önceki gün otelin iskelesinde deniz ve güneşin keyfini çıkartan Hazal Filiz Küçükköse, ünlülerin yoga hocası Tuba Yalçın ile bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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14 Ağustos 2020 Cuma 13:57
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