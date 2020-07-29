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Hazal Filiz Küçükköse'den şiddet ve istismar açıklaması: ''Yaptırım bekliyoruz" 

Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilere verdiği röportajda son dönemde kadına, çocuğa ve hayvana karşı işlenen şiddet ve istismar suçlarına karşı tepkisini dile getirdi.

İş görüşmesi için Çeşme tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldiğini söyleyen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küçükköse, son dönemde yaşanan kadına, çocuğa ve hayvana karşı işlenen şiddet ve istismar suçları ile ilgili tepkisini belirterek konuyla ilgili "Bu  konuyu tartışmak bile beni üzüyor. Bunu 2020 yılında konuşuyor olmak ve halen gündemde olması rahatsız edici. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir problem konuşulmazken ülkemizde hayvanlara ve kadınlara şiddet haberlerini gördükçe gözlerim doluyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yasalar yetersiz'' dedi.

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:50
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