Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!

Kahramanmaraş depremi için yardım toplayan ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten birçok ünlü isminde aralarında bulunduğu Hazal Kaya geçtiğimiz gün bebeğini kucağına aldı.

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Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası sanat camiası ve birçok ünlü yıldız depremzedelere yardım etmek için sıraya girdi. Oğuzhan Uğur'un sosyal medya sayfası olan Babala TV ve Haluk Levent'in AHBAP derneği ile ortak çalışan ikili isim ünlülerle bir araya gelerek yardımları koordine etti.

Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!

DOĞUMA KADAR DEPREMZEDELERE YARDIM TOPLADI

Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ gibi oyuncuların yanı sıra sosyal medya fenomenleri Orkun Işıtmak, Danla Biliç, Cemal Can Cansever'in de aralarında bulunduğu ekip depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarda bulundu. Hazal Kaya ise doğumu yaklaşmasına rağmen ekibin bir parçası olarak desteklerini esirgemeden yardımlara katkı sağladı.

Hazal Kaya depremzedeler için karnı burnunda çalışmıştı!

LEYLA SÜREYYA ADINDA BİR KIZI OLDU

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kendisi de Gaziantepli olan ve deprem felaketinin ardından günlerdir yardım çalışmalarının içinde yer alan Hazal Kaya, dün sabah dünyaya getirdiği kızına Leyla Süreyya adını verdi.

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