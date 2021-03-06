Hakan Taşıyan'ın karaciğer nakli gerçekleşti8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleriNihal Menzil kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Son dakika |Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı'Hakan Atilla istifa edecek' iddiaları sonrası Hakan Atilla'dan açıklama geldi!Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?6 Mart 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto bugün çekiliş sonuçları (Milli Piyango) |Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıHazal Kaya Fahrettin Koca'ya isyan etti!Prof.Dr. Naci Görür, İstanbul'u yıkacak olan depremin büyüklüğünü açıkladı! Etkilenecek ilçeleri söylediFacebook'a, çalışanlara ve adaylara ırkçı yaklaşımı sebebiyle dava açıldı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hazal Kaya Fahrettin Koca'ya isyan etti!

Hazal Kaya Fahrettin Koca'ya isyan etti!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, SMA Tip 1 hastası Ayaz bebeğin hayatını kaybettiğini öğrenince, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sitem etti.

Hazal Kaya Fahrettin Koca'ya isyan etti!

Sosyal medya hesaplarından SMA hastası bebeklerin tedavisi için sık sık bağış toplanmasını isteyen Hazal Kaya, bugün aldığı haberle yıkıldı.

belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamayan SMA Tip 1 hastası Ayaz, tedavisi yetersiz kalınca hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan ünlü oyuncu ise Twitter hesabından sitemini belirttiği bir yazı paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi.

"BEBEKLER ÖLÜYOR"

Kaya paylaşımında, ilaçların ücretsiz sağlandığını söylediklerini ama bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak verdiklerini, ilacı alamayan bebeklerin öldüğünü belirterek, "Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya Fahrettin Koca'ya isyan etti!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT