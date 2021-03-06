Hazal Kaya Fahrettin Koca'ya isyan etti!

Sosyal medya hesaplarından SMA hastası bebeklerin tedavisi için sık sık bağış toplanmasını isteyen Hazal Kaya, bugün aldığı haberle yıkıldı.

belirlenen kriterlere uymadığı için ücretsiz verileceği açıklanan ilaçları alamayan SMA Tip 1 hastası Ayaz, tedavisi yetersiz kalınca hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan ünlü oyuncu ise Twitter hesabından sitemini belirttiği bir yazı paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketledi.

"BEBEKLER ÖLÜYOR"

Kaya paylaşımında, ilaçların ücretsiz sağlandığını söylediklerini ama bebekleri testlere sokarak, kriterlere tabii tutarak verdiklerini, ilacı alamayan bebeklerin öldüğünü belirterek, "Ölüyor bu bebekler! Ne bekliyorsunuz, kaldırın şu kriterleri" ifadelerini kullandı.