Hazal Kaya: "Kilolu kadına başrol verilmiyor"

Kendi gibi oyuncu Ali Atay ile yaptığı evlilikten Fikret Ali adında bir erkek çocuk sahibi olan Hazal Kaya televizyonlara geri dönmeye hazırlanıyor. Bir dergi çekiminde soruları yanıtlayan Kaya samimi itiraflarda bulundu.

Kaya, film koşturmaları içerisindeyken Elle dergisine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündeme geldi. Kilolu kadınların sektörde çektiği zorluklara değinen Hazal Kaya dikkat çekici sözler sarf etti.

"KAPAK ÇEKİMİNE GİDİP İÇ SAYFAYA ALINDIĞIM OLDU"

“Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum” diyen Hazal Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor” dedi.

Hazal Kaya Elle dergisine çok samimi açıklamalarda bulundu.Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!' dedim. Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu.

Hazal Kaya şunları söyledi:

*Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu.

*Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş… Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası...