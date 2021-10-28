Hazal Kaya, Şebnem Şirin cinayetine sessiz kalmadı! Öfke dolu paylaşım: "Can güvenliğimiz yok"

2019 yılında Ali Atay ile hayatını birleştiren ve Fikret Ali adında çocuğu olan Hazal Kaya, gündemde yer alan haberlere karşı sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren isimlerin başında geliyor.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından, Furkan Zıbıncı isimli erkek tarafından öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"ŞEBNEM ARTIK YOK"

Paylaşımında İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Hazal Kaya, “Can güvenliğimiz yok! Ortalık ayağa kalkmazsa katillere ceza da yok. #istanbulsözleşmesi’nin gölgesi bile yetiyordu bu katillerin bir kısmını caydırmaya. Şimdi o sözleşme de yok. Şebnem artık yok… Ölüp gidiyoruz kimsemiz yok!” ifadelerini kullandı.