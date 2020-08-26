Hazal Şenel'in sevgilisi Bertan Asllani kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yıllar önce Pis Yedili adlı dizide birlikte rol alıp sevgili olan Hazal Şenel ile Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani'nin evlenmeye karar verdi. Olayın ardından Bertan Asllani'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Bertan Asllani kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

BERTAN ASLLANİ KİMDİR?

Müzisyen, besteci, şarkıcı, oyuncu. 3 Temmuz 1990, Üsküp / Makedonya doğumlu. Babası Üsküp’teki Eski Türk Çarşısı’nda Saatçi Selim olarak bilinen bir esnaftı. Küçük yaşlardan itibaren müzik ve sporla yakından ilgilendi. 13 yaşında kendi stüdyosunu kurup beste yapmaya başladı.

İlk albümü 2003 yılında, 13 yaşındayken piyasaya çıktı. Makedonya’da yaşadığı halde albümü Arnavutçaydı. Ailede Arnavut vardı ama bu dile dair tek kelime bile bilmiyordu. Konuşmayı bilmediğin bir dilde şarkı söylemiş oldu.

Makedonya ve Arnavutluk’ta iki albüm ve çok sayıda video klip sonrası yeterli üne kavuştu ama asıl patlama Türkiye’ye geldikten sonra oldu. İlk olarak Türkçe parçalarımdan Damla Damla’ya klip çekip yayınladı, çok beğenildi. Bu arada casting ajansı sahibi Tümay Özokur klibinii izleyince onunla çalışmaya başladım.

ÜNLÜ ŞARKICILARI BESTE VERDİ

Damla Damla’nın beğenilmesinin ardından Türk müzik piyasasında adım duyulmaya başladı. Ünlü sanatçılara beste verdi. Mesela Murat Dalkılıç’ın çok tutulan Bir Hayli şarkısı, onun bestesi. Demet Akalın’ın Pırlanta albümündeki Gidenlerin Kalanları ve Gülben Ergen’in son albümündeki Bugünün Sevdalısı’nın besteleri de ona ait.

Müzik çalışmalarının ardından, işin içine bir de oyunculuk girdi. Onu Türk izleyicisiyle tanıştıran, Pis Yedili dizisiyle Gani Müjde oldu. Müjde, Damla Damla klibini seyrettikten sonra ona ulaştı ve diziye dahil oldu. 2016’da rol aldığı Göç Zamanı dizisinde Talat Bulut’un oğlunu canlandırdı. Bu dizide Talat Bulut, Vahide Perçin gibi usta sanatçılarla birlikte rol aldı. 2019’da Kimse Bilmez dizisinde oynadı. Bertan Asllani, yeni yapımlarda yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Diziler:

Kimse Bilmez (2019)

Göç Zamanı (Demir, 2016)

Pis Yedili (Bertan, 2013)

Göç Zamanı

Rol Aldığı Kısa Filmler:

Aynur Aydin: Salla (Video, 2018)