İstanbul Esenler Otogarı'nda meydana gelen olayda, Mehmet Ali Atış ile 19 yaşındaki Hazal Tektaş arasında çıkan kavganın ardından Atış, belinden çıkardığı tabanca ile Tektaş'ı başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından suç aleti silahı kendi kafasına dayayan Atış intihar ederek kendi yaşamına da son verdi. Ülkede infial yaratan olayın ardından, Atış'ın Tektaş'a platonik olarak aşık olduğu ve genç kızı sık sık rahatsız ettiği iddia edildi.

Hazal Tektaş'ın arkadaşıyla arasında geçen konuşmada Atış tarafından çok kez tehdit edildiği ve cinayetin öncesinde silahla alıkonduğu anlaşıldı. Öldürülmeden önce Atış'tan şikayetçi olduğu öğrenilen Hazal Tektaş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? Hazal Tektaş olayı nedir?

HAZAL TEKTAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NASIL ÖLDÜ?

19 yaşında olduğu öğrenilen Hazal Tektaş, gece saat 00.30 sıralarında Esenler Otogarı'nda, yanında bulunan erkek tarafından öldürüldü. İddiaya göre, ilişki teklifini reddettiği Mehmet Ali Atış ile önce kavga eden ardından da 18 yaşındaki Atış'tan kaçmak isteyen Tektaş, yolun karşısına geçerken başından silahla vuruldu. Kişisel bilgileri hakkında henüz net bilgilere sahip olunmayan Tektaş, 19 yaşında kadın cinayetine kurban gitti.

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HAZAL TEKTAŞ OLAYI NEDİR?

Esenler Otogarı TEM Bağlantı Yolu üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldiği bilinen olayda,18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, yanında bulunan 19 yaşındaki Hazal Tektaş ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkilinin arasındaki kavga büyüyünce Tektaş, olduğu yerden kalkarak bir anda kaçmaya başladı. Atış'ın da peşinden gitmesiyle yolun karşı tarafına geçmek isteyen Tektaş, anayola yöneldi.

Bu sırada 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, belinden çıkardığı tabanca ile Tektaş'ı başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Tektaş'a ateş etmesinin ardından silahı kendi kafasına dayayan Atış, intihar etti. O sırada yoldan geçmekte olan vatandaşlar tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tektaş'a olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yakınlardaki bir özel hastaneye kaldırılırken sağlık görevlileri Atış'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olayın ardından açıklamalarda bulunan Hazal Tektaş'ın arkadaşı G.A., Hazal'ın en büyük hayalinin üniversite okumak olduğunu belirterek, "Katili ile Hazal bir dönem aynı iş yerinde çalıştılar. Çocuk Hazal'a platonik olarak aşıktı. Sürekli ölüm tehditleri, anneni aileni öldürürüm diyerek yanına çağırıyordu. Olay günü de yine öyle olmuş."

O zamandan beri Hazal'a tek taraflı olarak, yani platonik aşıktı. Hazal'ı sürekli öldürmekle, annesini, babasını öldürmekle tehdit ediyordu. Son olayda da yine aynı şekilde yanına çağırmış. Hazal'da mecburen gitmiş. Yanında silah varmış. Öldürmeyi planlamış kızın kafasına iki el ateş etmiş. O platonik aşık yüzünden oldu bunlar." şeklinde konuştu.