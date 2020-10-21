Hazal Tektaş'ın Mehmet Ali Atış hakkındaki mesajları ortaya çıktı: Şikayetçi olmuş!

Esenler Otogarı'nda meydana gelen olayda, Hazal Tektaş, reddettiği platonik aşkı Mehmet Ali Atış tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Atış'ın Hazal'ı öldürmesinin ardından kafasına dayadığı aynı silahla intihar etmesi olayının üzerine Tektaş'ın arkadaşı Beste T., genç kızın mesajlarını kamuoyuna sundu. Atış'ın kendisini cinayetten önce bir yerde alıkoyduğunu belirten mesajlar gönderen Tektaş'ın o mesajları, arkadaşı tarafından paylaşıldı. İşte o mesajlar...

"SİLAHLA BENİ ALIP GÖTÜRDÜ, BİR YERE KİLİTLEDİ"

Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkarken 19 yaşındaki Hazal'ın defalarca Mehmet Ali Atış tarafından tehditlere maruz kaldığı ancak ailesine zarar gelmesinden korktuğu bildirildi.

Önce kendisini reddeden Hazal Tektaş'ı vurdu, sonra intihar etti!

Bu mesajları paylaşmasının ardından Atış'ın Hazal'ı daha önce defalarca kaçırmaya çalıştığını belirten Beste T., "O katil en son Hazal'a ya beni öldür ya da benim ol demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. Sürekli taciz, tehdit ediyordu. O yüzden sürekli telefon numarasını değiştirirdi. Gerçekten çok güçlü ve cesur bir kızdı. Sürekli ailesiyle, annesiyle tehdit edildi. Kendisinden çok ailesine bir şey olmasından korktu." ifadelerini kullandı.

Hazal Tektaş'ın bir diğer arkadaşı E.O. ise Hazal'ın 26 Haziran 1999 doğumlu olduğunu ve 21 yaşında olduğunu aktardı. Öte yandan Hazal'ın daha önce de Mehmet Ali Akış tarafından tehdit edildiğini, kaçırıldığını söyleyen arkadaşı polisi aradıklarını katilin uzaklaştırma aldığını bu nedenle bir nebze rahatladıklarını ifade etti.

21 yaşında hayatının baharında platonik aşığı tarafından öldürülen Hazal Tektaş'ın yaşadıklarını yakın arkadaşı E.O anlattı. Katil Akış'ın Hazal'a sürekli 'Seni unutamıyorum, benim olacaksın' dediği Hazal'ın a karşılığında 'Ben seni sevmiyorum, peşimi bırak' diyerek tepkiler verdiği ortaya çıktı.

Hazal Tektaş ile katili Mehmet Ali Akış'ın hiçbir zaman sevgili olmadıklarını vurgulayan E.O, katilin platonik bir şekilde Hazal'ın peşinden koştuğunu bu kadar ileriye gideceğini tahmin etmediklerini kimsenin onu ciddiye almadığını en sonunda Hazal'ı öldürdüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamadı.