Hazar Can Gencturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazar Can Gencturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazar Can Gencturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazar Can Gencturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazar Can Gencturk 6 Eylül 2000 tarihinde Düzce şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hazar Can Gençtürk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazar Can Gencturk Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hazar Can Gencturk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hazar Can Gencturk'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hazar Can Gencturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazar Can Gencturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hazar Can Gencturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazar Can Gencturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Mart 2019 yılında Düzcespor

1 Ağu 2022 yılında Siirt İÖİ

Hazar Can Gencturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazar Can Gencturk şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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