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Hazar Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kuzeydoğusunda, Hazar Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini...

Hazar Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kuzeydoğusunda, Hazar Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin 17 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS de depremin büyüklüğünü 5.1. olarak duyurdu.

DHA

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