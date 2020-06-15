Hazar Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü ile aşk dolu paylaşım

Ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan Hazar Ergüçlü aşkını ilan etmeye devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak sevgilisi ile olan eğlenceli bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ergüçlü o fotoğrafını, "Sevgilim sen benim kahkahalarımsın'' notuyla paylaştı.

Yaklaşık iki yıldır kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü’yle birlikte olan Hazar Ergüçlü, zaman zaman birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası gazeteci olan Hazar Ergüçlü’nün annesi Neşe Ergüçlü, babası ise Süleyman Ergüçlü’dür. Toplamda üç kardeş olan Hazar Ergüçlü’nün iki ayrı erkek kardeşlerinin ismi Yusuf ve Ziya’dır. Lise hayatını Yakın Doğu Koleji’nde tamamlarken bir psikoloğunun tavsiyesi üzerine tiyatro hayatına yönelmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapmıştır.2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği “Gölgeler ve Suretler” isimli sinema filminde “Ruhsar” karakteri ile ilk kez profesyonel anlamda kamera karşısına çıkmıştır.

Aynı zaman diliminde Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde eğitimine devam etmiştir.2011 yılında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği ve ilk dizisi olan “Kuzey Güney” de “Simay Candan” karakterine hayat vermiştir.2012 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz’ın üstlendiği “Açlığa Doymak” isimli filmde “Sena” karakteri ile ilk kez sinema severlerin karşısına çıkmıştır.2013 yılında vizyona giren “Benim Dünyam” filminde “Ayla” karakteri ile Beren Saat, Uğur Yücel ve Ayça Bingöl ile başrolleri paylaşmıştır. Yine 2013 yılında yayınlanan , Ali Bilgin’in çektiği “Medcezir” isimli dizide “Eylül” karakterine hayat vermiştir. Bu proje ile yıldızı parlamıştır.

2015 yılında Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiği, “Analar ve Anneler” isimli dizide “Kader” karakterini canlandırmıştır.2016 yılında vizyona giren Hiner Saleem’in yönetmenliğini yaptığı, “Dar Elbise” filminin başrollerinde yer almıştır. Aynı dönem içerisinde “Yüksek Sosyete” isimli dizide “Cansu” karakterini oynamıştır.2017 yılında “Kar” isimli bir filmde “Müzeyyen” karakteri ile başrol oynamıştır.

Bu perfomansıyla 24.Uluslararası Adana Film Festivali’nde “Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu” ve 54. Ulusal Yarışma Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerini kazanmıştır. Daha sonra aynı yıl içerisinde “Hayat Sırları” projesinde “Seher” karakterini canlandırmıştır.2018 yılının Ocak ayında “Dudullu Postası” isimli internet dizisinde “Melis” karakterine hayat vermiştir. Yine 2018 yılının Mart ayında vizyona giren sinema filminde ve Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini üstlendiği “Ahlat Ağacı” filminde yer almıştır.Son olarak ise Netflix’te yayınlanan başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı internet dizisi “Muhafız” da “Zeynep” karakterini canlandırmaktadır.Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, aşk hayatında ise kendisinden 19 yaş büyük olan sevgilisi Onur Ünlü ile olan birlikteğine devam etmektedir.