Hazem Khaled kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazem Khaled Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazem Khaled adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazem Khaled Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazem Khaled 16 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حازم خالد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazem Khaled Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hazem Khaled, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına - tarihinde katılmıştır. Hazem Khaled'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hazem Khaled Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazem Khaled isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hazem Khaled Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazem Khaled futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Suez SC

31 Aralık 2021 yılında Cleopatra FC

27 Ocak 2022 yılında El Nasr

30 Haziran 2022 yılında Cleopatra FC

Hazem Khaled Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazem Khaled şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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