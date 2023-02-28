Hazem Morsy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazem Morsy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazem Morsy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazem Morsy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazem Morsy 16 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da حازم مرسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazem Morsy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hazem Morsy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hazem Morsy'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hazem Morsy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazem Morsy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hazem Morsy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazem Morsy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Ismaily

17 Ocak 2021 yılında Qanah

30 Haziran 2021 yılında Ismaily

22 Ocak 2023 yılında El Mahalla

30 Haziran 2023 yılında Ismaily

Hazem Morsy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazem Morsy şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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