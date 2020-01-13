Hazer Amani kimdir? | Hazer Amani kaç yaşında? | Hazer Amani karısı | Hazer Amani eşi kim? | Deniz Mumcuoğlu

Hazer Amani kimdir? Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani evlendi. Çiftin bu mutlu gününün magazinde yer almasının ardından Hazer Amani merak ediliyor. Birçok internet kullanıcı Hazer Amani'ye ilişkin internette arama yapmaya başladı.Peki Hazer Amani Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Deniz Mumcuoğlu kimdir? Detaylar haberimizde.

HAZER AMANİ KİMDİR? HAZER AMANİ KAÇ YAŞINDA? ASLEN NERELİ?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl orada çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi. Böylece Chilai Restaurant kariyerine adım attı. Amani, 2011 yılında ‘Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülünün sahibi oldu. Sadece yemek bilmek yeterli olmayınca, Cape Wine Academy'de 4 yıllık bir program olan, dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği üzerine eğitim aldı.

Daha önce 600 kişilik bir yemekte Nelson Mandela ve birçok önemli isme yemek hazırlayan ünlü aşçının idolü ise Marco Pierre White'dir Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer almıştı.

Hazer Ameni, bugün ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile dünyaevine girdi

SILA GENÇOĞLU KİMDİR? SILA KAÇ YAŞINDA?

Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Önce İzmir'de ikamet eden ardından ise İstanbul'a taşınan Sıla, Bilgi Üniversitesi'nde aldığı caz eğitiminin ardından Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapmıştır.

2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti.

Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcılığının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı.

Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani bugün dünyaevine girdi.

Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu'nun mutlu gününden ilk fotoğraflar:

Sıla ve Hazer çiftinin mutlu gününden ilk video:

Böyle "Evet" dediler:

Sıla mutlu gününde sahneye çıkıp davetlileri coşturdu

DENİZ MUMCUOĞLU KİMDİR?

Deniz Mumcuoğlu, Hazer Amani'nin eski eşidir.

Eğitim hayatının büyük bir bölümü Ankara’da geçmiştir. TED Ankara Koleji’nde eğitim hayatına başlamış, Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi kazanmış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından kariyer yolculuğuna çeşitli şirketlerde kısa vadeli çalışmalar ile başlamış aynı dönemde İstanbul’a dönmüştür. Profesyonel olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda çalışmaya başlamıştır.

23 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Sarayı’nda ünlü şef Hazer Amani ile evlenmiştir. Yaşantısını ailesi ile birlikte İstanbul’da sürdüren Deniz Mumcuoğlu 1977 İstanbul doğumludur. Amani ile evlendikten sonra hem yurt dışında hem de Türkiye’de yeni restoran ve işletmelerin kapısını açmıştır. Bir dönem Nişantaşı Healin Foods yeni işletme mekanının görselleri ve pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar yapmıştır.

2019 yılında eşi’nin Sıla ile görüntülenmesinin ardından ne gibi bir açıklama yapacağı da merak konusu olmuştu. O dönem Hazer Amani ise Sıla ile eşinin arkadaş olmadıklarını, eşi ile arasında sorun olmadığını belirtip Sıla ile bir iş için bir araya geldiklerini evliliğinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü dile getirmişti.