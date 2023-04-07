Hazımsızlığa Ne İyi Gelir? Neler Tüketilmeli! Mide Nasıl Rahatlatılmalı

Hazımsızlık sıklıkla görülen ve tedavisi basit olan bir rahatsızlık türüdür. Hazımsızlık genellikle gün içerisinde alınması gereken kaloriden daha fazla tüketildiği zaman yaşanılan bir mide problemidir. Fakat yalnızca çok yemeden dolayı yaşanmamakla birlikte kişinin yaşadığı diğer vücut problemlerinde de yan etki olarak görülebilir. Hazımsızlığa ne iyi gelir denildiğinde herkesin bildiği üzere en başta soda gelir.

Çünkü soda içerdiği mineral ve asit dengesi sayesinde vücuttaki şişkinliği ve ödem gibi rahatsız edici durumları ortadan kaldırır. Bu yüzden hazımsızlık problemlerini sıklıkla yaşayan kişilere gün de 1 adet soda içmesi mutlaka önerilir Ayrıca sodanın içinde bulunan mineraller vücudun dışarıdan karşılayamadığı mineral ihtiyaçlarını karşılayacağı için oldukça sağlıklıdır.

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Yediklerinize Dikkat Edin

Hazımsızlık çok yemek yenildiği zaman yaşansa da vücut sindiremediği yiyecekler sonucunda da hazımsızlık gibi problemler yaşayabilir. Gün içerisinde yediğiniz bir ürünü düşünün ve o ürünü her yediğinizde hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi problemler yaşıyorsanız o gıda ürününe vücudunuzun alerjik reaksiyon göstermesi sonucu sindirememe yani hazımsızlık gibi durumlar açığa çıkarabilir.

Gün içerisinde hem iş hayatınız hem de ev hayatınızda hareket etmiyorsanız hazımsızlık problemleri yaşayabilirsiniz. Hazımsızlığa ne iyi gelir diyorsanız mutlaka günde en az 1 saat yürüyüş yapmanız gerektiğini de aklınızda bulundurun. Yürüyüş yapmak hem daha dinç ve diri bir vücuda sahip olmanızı sağlarken hazımsızlık gibi problemleri de ortadan kaldıracaktır.

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Sakız Çiğneyin

Sakız çiğnemek Yapılan araştırmalar sonucunda hazımsızlık, şişkinlik gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlayan önemli bir etkendir. Hazımsızlık yaşadığınız zamanlarda şekersiz sakız çiğnemek önerilir. Bunun sebebi vücut, sakız çiğnediğinizde mideye bir besin girecek düşüncesi ile daha hızlı yediklerini sindirme işlemini gerçekleştirmesinden kaynaklanır.

Bitki Çayları ve Ödem Atıcı Kürler

Hazımsızlık problemleri yaşayan kişilerde en çok görülen durumlardan bir tanesi de şişkinliktir. Yemeği hemen yedikten sonra değil Sabah uyandığınızda ödem atıcı kür ve bitki çayları içmeniz önerilir. Özellikle maydanoz kürü ve soğan kabuğu kürü gibi ödem atıcı kürler hazımsızlığı ve şişkinliği ortadan kaldırır. Aynı zamanda yeşil çay da hazımsızlığı engelleyen bir bitki çayıdır. Hamile olan kişilere bu yöntemler önerilmez.

Tüm Yöntemleri Uygulamanıza Rağmen Düzelmiyorsa Doktora Görünün

Hazımsızlık her zaman sizin elinizde olan sebeplerden dolayı yaşanmayabilir. Midenizdeki asit dengesi doğru bir seviyede olmadığı zaman yine hazımsızlık yaşanabilir. Özellikle hazımsızlık yaşarken sıklıkla mide yanması yaşıyorsanız mutlaka bir doktora gözükün. Bu tip durumlarda reflü, gastrit gibi mide problemleri yaşıyor olabilirsiniz.

Hazımsızlığa ne iyi gelir merak ediyorsanız daha az kafein tüketmelisiniz. Alkol ve sigara gibi ürünlerden uzak durmalısınız. Aynı zamanda çok fazla işlenmiş ve paketli gıdaları tüketmek hazımsızlığa yol açar. En önemlisi de bol bol su tüketimine özen göstermelisiniz.