Hazine, 2018 yılında 70,4 milyar TL açık verdi

Hazine nakit dengesi 2017 yılında 70 milyar 352 milyon TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Ocak-Aralık dönemi "Hazine Nakit Gerçekleşmeleri" verilerini paylaştı. Buna göre, Hazine'nin 2018 yılında 773 milyar 807 milyon TL nakit gelir elde ederken 850 milyar 548 milyon TL harcama yaptı. 2018 yılında faiz dışı harcamalar 780 milyar 18 milyon TL olurken faiz giderleri ise 70 milyar 529 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu yılda faiz dışı denge de 6 milyar 212 milyon TL, hazine nakit dengesi ise 70 milyar 352 milyon TL açık verdi.

Hazine'nin Aralık ayında nakit gelirleri de 66 milyar 92 milyon lira, nakit giderleri 90 milyar 973 milyon lira olduğu kaydedildi. Faiz dışı giderler 88 milyar 379 milyon lira, faiz giderleri ise 70 milyar 529 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge de 2 milyar 395 milyon lira fazla oldu. Nakit dengesi de Aralık'ta 23 milyar 732 milyon lira açık verdi.

Kaynak: İHA