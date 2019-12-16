Hazine arazisi belediye kullanımına tahsis edildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce'ye yepyeni bir çehre kazandıracak projelerin yapımı için harekete geçiyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019 yılı için "bakım ve onarım', 2020 yılı için "yatırım ve hizmet" yılı söylemini destekleyecek projeleri hayata geçirmek üzere faaliyetlerine başladı. Seçim sürecinde Düzcelilere sözünü verdiği her projeyi sıraya koyan ve projeler için gerekli girişimleri yapmak üzere bürokratik girişimleri sürdüren Başkan Özlü ilk olarak arazi tahsis işlemlerini tamamladı.

Daha önce Adli Tıp Kurumu Hizmet Binası inşası amacıyla Adalet Bakanlığına tahsis edilen Mergiç Mahallesi'nde bulunan 10 bin metrekarelik alan, ilgili proje için Şıralık Mahallesinde belirlenen 4 bin metrekarelik ikame bir alana taşınmasının kararlaştırılması üzerine Bakanlık, Düzce Valiliğine yazı göndererek Mergiç Mahallesinde bulunan 10 bin metrekarelik alandaki tahsisin kaldırıldığını bildirdi.

Bürokratik girişimlerin olumlu sonuçlanması ile birlikte konuya dahil olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü proje kitabında yer alan Trafik Eğitim Parkuru için yeterli büyüklükte ve gerekli altyapıya uygun arazi için girişimlerine başladı. Proje kitabında belirtildiği gibi Melen Su Parkı yakınında yapılacağı şeklinde beyan edilen proje, çocuklar ve gençlerin trafik eğitimlerinde uygulamalı derslerin yapılacağı büyük bir eğitim alanı olacak.

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Özlü "Seçimden önce burada uygun bir arazi olduğunu biliyorduk, bununla ilgili Adalet Bakanlığı ile bizzat görüştük ve Adli Tıp Kurumu Hizmet Binası için ikame arazileri gösterdik. Kurum, Şıralık Mahallesinde önerdiğimiz araziyi daha uygun buldu ve Mergiç Mahallesinde, Melen Su Parkı yakınında bulunan arazideki tahsisi kaldırdı. Bürokratik aşamaları tamamladık, şimdi Trafik Eğitim Parkuru projemizi Düzcelilere kazandıracağız. Buraya çevre illerden dahi uygulamaları eğitim almaya gelenler olacak. Bütün çabamız Düzce'mizin daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olması içindir. Şimdiden hepimize hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA