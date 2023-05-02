Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyonda kalıcı düşüşün Türkiye Yüzyılı hedefi olduğunu ifade etti!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun düşmesi için kalıcı adımlar atmalarının Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez hedefleri arasında yerini aldıklarını belirtti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyonda kalıcı düşüşün Türkiye Yüzyılı hedefi olduğunu ifade etti!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir otelde düzenlenen Mersin İş Dünyası Buluşması toplantısına katıldı. Toplantıya Nebati'nin yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile iş dünyasından birçok temsilci katıldı. Bakan Nebati "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır" dedi.

Hazine Bakanı Nebati enflasyonda kalıcı düşüş Türkiye Yüzyılı hedefi olduğunu ifade etti!

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ VURGUSU

Enflasyonun düşürülmesi ve sürdürülebilir büyümenin önemine vurgu yapan Bakan Nebati; "Ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam fırsatları oluşturacağız. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımında gelişmiş ülkeler seviyesini önce yakalayıp sonra da aşarak büyüme potansiyelimizi istikrarlı bir şekilde artıracağız. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nı kararlılıkla uygulayarak kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendireceğiz. Halkımızın refahının artması, sosyal adalet ve gelir dağılımının iyileşmesi için enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır. Fiyat istikrarını temin ederek kaynakların verimli alanlarda kullanılmasını, sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik refahı destekleyeceğiz." ifadelerinde bulundu.

TÜRK LİRASINA DEĞER VE KAZANDIRMA POLİTİKASI

Türk Lirasının değer kazanması için çalışacaklarını dile getiren Nebati; "Bu çerçevede finansal istikrarı güçlendiren, Türk lirasına güveni artıran politikalar uygulayacağız. Ayrıca gıda arz güvenliğinin temini ve tarımsal maliyetlerin düşürülmesi için Fiyat İstikrarı Komitesi, Gıda Komitesi ve Finansal İstikrar Komitesi gibi komitelerimizdeki çalışmalarımızı tam koordinasyon içerisinde sürdüreceğiz. Bu çerçevede para, maliye ve makro-ihtiyati politikalar arasındaki eşgüdümü daha da kuvvetlendireceğiz" diye konuştu." ifade etti.

HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Girişimcileri ve yatırımcıları destekleyip, yeni üretimlerle sürdürülebilir kalkınma sağlayacaklarını ifade eden Bakan Nurettin Nebati; "Yenilikçi enstrümanlarla sermaye piyasalarının gelişmesini ve derinleşmesini sağlayacağız. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçlarını teşvik ederek sürdürülebilir finans ekosisteminin geliştirilmesi doğrultusunda yurtdışı finansman imkânlarından daha fazla pay alınmasına yönelik girişimlerde bulunacağız. Sosyal ve çevresel etkilerin yanı sıra finansal getirileri de dikkate alan yatırımları geliştirecek destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bu sayede, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak, sosyal ve çevresel yatırımlar ile projeleri destekleyeceğiz. Girişimcilik ve fintek ekosistemini geliştirecek yeni finansman mekanizmalarını ve projeleri devreye alacağız. Hızla değişen ve gelişen yeni ekonomik unsurların, yenilikçi üretim faktörlerinin ve finansal enstrümanların vergi sisteminde kavranmasına yönelik tasarımlar yapacağız" dedi.

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