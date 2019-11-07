Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: Tahvil ihracatına yoğun talep
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir." denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur.
Etiketler : hazine ve maliye bakanligi, Tahvil
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