Hazine Bakanlığı'ndan açıklama: Tahvil ihracatına yoğun talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Dün gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.

Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen ihraçlar içerisinde en yüksek miktar olmuştur.