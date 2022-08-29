Hazine isminin anlamı nedir, Hazine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hazine isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hazine ismi ne demek, Hazine ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hazine isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hazine İsminin anlamı nedir? TDK Hazine anlamı:

Hazine ismi Türk Dil Kurumunda dokuz farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet:

"Dünyanın hazinelerine başını çevirip bakmazdı." - Refik Halit Karay

2. isim Değerli şeylerin saklandığı yer.

3. isim Değerli bir şeyin çok bulunduğu yer:

"Asker mektupları en saf, en halis duyguların, sevgilerin ve hasretlerin hazinesidir." - Mehmet Kaplan

4. isim Gömülü veya saklıyken bulunan değerli şeylerin bütünü.

5. isim Kaynak:

"Ağaç, rutubetin hazinesidir." - Falih Rıfkı Atay

6. isim, ekonomi Devlet malı veya parası.

7. isim, ekonomi Devlet malının veya parasının saklandığı yer.

8. isim, ekonomi Devletin altın, döviz, bono ve nakit işlemlerini maliye ile birlikte düzenleme görevini üstlenen makam.

9. isim, mecaz Büyük bağlılık duyulan, değer verilen şey veya kimse.

Hazine İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hazine ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Hazine isminin kökeni:

Hazine ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.061 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Hazine isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Hazine isminin rengi:

Karolina Mavisi

Hazine ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Hazine isminin Harf Analizi Nedir ?

Hazine ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

N : Sağduyulu, utangaç

E : İletişim, duygusal karışık

Hazine isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hazine ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 10

A: 1

Z: 29

İ: 12

N: 17

E: 6

= 75– Hazine İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Hazine isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hazine ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hazine isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8A: 1Z: 8İ: 9N: 5E: 5 = 36

3 + 6 = 9 Kader sayısıdır

Hazine isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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