Hazine üç ayda 56 milyar liralık iç borçlanma yapacak

Hazine, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam 56.7 milyar liralık borç servisine karşılık, 56 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Kasım Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemini kapsayan iç borçlanma stratejisine göre;

- Kasım ayında toplam 21.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 20.4 milyar liralık iç borçlanma,

- Aralık ayında toplam 11.7 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 11.2 milyar liralık iç borçlanma,

- Ocak ayında toplam 23.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 24.4 milyar liralık iç borçlanma yapılması programlandı.

Açıklamada, "Bakanlığımızca Kasım 2019 - Ocak 2020 döneminde gerçekleştirilecek ihraçlar ile söz konusu ihraçlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehberde para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'inin Devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilmesine ilişkin yaptığı değişiklik çerçevesinde, söz konusu fonların portföy yapılarını düzenlemelerine destek olmak amacıyla Bakanlığımızca 2019 yılı Aralık ayında 182 gün vadeli ve 2020 yılı Ocak ayında 91 gün vadeli kuponsuz DİBS ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır. (Tablo)

Kaynak: DHA