Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati gıda fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati enflasyondaki artışın dünya kaynaklı olduğunu belirtti. Enflasyonla ilk defa karşılaşmadıklarını söyleyen Nebati çözüm yollarını iyi bildiklerini söyledi.

2002’de geldiklerinde %60’ların üzerindeki enflasyonu nasıl hızlı bir şekilde düşürüp tek rakamlı hanelere getirdilerse, şimdi de dünyanın karşı karşıya kaldığı bu ortamda Türkiye’deki bu oranları tekrar tek hanelere indireceklerini söyledi ve ekledi: “Çalışanın da çalıştıranın da canını yakmadan, üzmeden bu işi yaparız. Gıda fiyatlarındaki pahalılık konusunda asla tahammül edemeyeceğimiz şey, elbette ki başıboşluktur. Pahalılıkta nedenler var ancak bu nedenleri bahane edip rutini ve doğalı dışına çıkarak fiyat artışı varsa, bunların denetiminin yapılması ve farklı şekilde hareket edenlerin cezalandırılması kamu yararınadır. Piyasa serbesttir ama devletin düzenleyici ve denetleyici olduğunu asla unutmayalım. Devlet gereğini yapar."