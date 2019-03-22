Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gençlerle buluştu
TEKİRDAĞ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması"na katıldı Bakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük...
TEKİRDAĞ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ'da "Gençlik Buluşması"na katıldı
Bakan Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen buluşmada öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının çıkışında Albayrak, gençlerle fotoğraf çektirdi.
Albayrak, Tekirdağ programının son durağında, kent merkezindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
Toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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