Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi' paylaşımı: Tarih yazmaya devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, "Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/D8eJAplbpC— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 31, 2020
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