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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak, açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama

Bakan Albayrak, açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

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