Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt şehitlerine başsağlığı mesajı!

Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 asker için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.