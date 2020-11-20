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  3. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankasının faiz kararına destek

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankasının faiz kararına destek

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankasının faiz artırması kararına ilişkin olarak," Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan Merkez Bankasının faiz kararına destek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir.

Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız.

Merkez Bankasının parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir.

 Merkez Bankası, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti"

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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