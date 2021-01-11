Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın "sözde cumhurbaşkanı" tepkisi
Geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da tepki gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."
Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına “sözde” demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 10, 2021
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir.