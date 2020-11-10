Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifasını duyurması ve İletişim Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı onayladığını belirtmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu. Peki Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi.

64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı.