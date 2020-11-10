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  3. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin ederek göreve başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin ederek göreve başladı

Eski Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, sağlık durumları nedeniyle ani istifası kabul edilirken boşalan koltuğa ise Lütfi Elvan atandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan bugün TBMM'de kürsüye çıkarak yemin etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan TBMM'de yemin ederek göreve başladı

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Genel Kurulda, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu. Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın TBMM üyeliğinin bugün itibarıyla sona erdiğini bildirerek, ant içmesi için Elvan'ı kürsüye davet etti.

LÜTFİ ELVAN KÜRSÜYE ÇIKARAK YEMİNİNİ ETTİ

Elvan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Haydar Akar, Elvan'ın, yemin metnindeki "ant içerim" ifadesini , "söz veriyorum" şeklinde okuduğunu belirterek, metni tekrar okuması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, kürsüye gelerek yeminini tekrar etti.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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