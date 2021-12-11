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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile bir aradaydı! "Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Bakan Nebati toplantı sonrası Twitter hesabından toplantının verimli geçtiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile bir aradaydı! "Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Iş Dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Toplantıya Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı. Toplantıda Bakan Nebati’nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi, yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapıldığı öğrenildi.

"ÜLKEMİZİ BAŞARIYA GÖTÜRECEK ADIMLARI ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz" şeklinde ifade etti.

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