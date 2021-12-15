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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun

Sabah yazarı Dilek Güngör, kaleme aldığı köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla olan buluşmasında iş adamlarına," Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun" dediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun

Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Nureddin Nebati, ekonomideki yeni politikayı anlatmak için geçtiğimiz günlerde iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun

BAKAN NEBATİ, ENFLASYON VE DÖVİZ KURLARININ DÜŞMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ayrıntılarını köşe yazısında kaleme alan Sabah yazarı Dilek Güngör, toplantıda  Bakan Nureddin Nebati'nin enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylediğini ifade etti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun

100 MİLYON DOLAR VURGUSU

Dilek Güngör yazısında şunları kaydetti:

"İşadamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş… Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış… İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…
Sanırım o da işin esprisi…
Neyse, uzatmayayım…
Bu aksiyonlar doğru olabilir ama şu anda döviz kurlarındaki artışı durdurur mu?
Kısa vadede zannetmiyorum…
Onun için sanırım bu adımların başına giderek ülkede çıpa haline gelen döviz kurlarıyla ilgili bir aksiyon koymak yerinde olur…"

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun

Tayfun Altuntaş
Editör
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