Hazine ve Maliye Bakanlığı 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı aIımı! Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurmasının ardından gözler başvurular hakkında ayrıntılara çevrildi. 21-31 Aralık tarihlerinde alınacak başvurular Bakanlığın internet sayfası üzerinden yapılacak. Yazılı sınav ise 31 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Başvuruların ardından yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların adları ve sınava nerede gireceklerine ilişkin bilgiler yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Bakanlığın internet sayfasında yayımlanacak. İşte ayrıntılar...

TAŞRA TEŞKİLATINA UZMAN YARDIMCISI TAKVİYESİ YAPILACAK

Bakanlığın internet sitesindeki bir diğer duyuruya göre de taşra teşkilatında (defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılacak.

Başvurular 18 Ocak-29 Ocak 2021 tarihlerinde Bakanlığın internet sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Bakanlığın internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.