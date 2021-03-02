Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıkladı! Kripto paralara vergi açıklaması geldi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan kripto para açıklaması netlik kazandı. A Haber kaynaklı A Para tarafından önemli bir haber paylaşıldı.

A Haber tarafından açıklanan bilgilere göre kripto regülasyonlarının son adımına gelindi.

KRİPTO PARA BORSALARINA REGÜLASYON GELECEK

Jülide Yiğittürk’ün hazırlamış olduğu habere göre kripto ticaretine aracılık eden platformlara regülasyon geleceği bildirildi. Kripto borsalarına lisans ve asgari sermaye şartı zorunluluğu ve platformda teknik yeterlilik ve çalışanların SPK lisansına sahip olması şartlarının getirileceği belirlendi.

KRİPTO ALIM SATIMINA %10 VERGİ

Kripto paralar artık "Kripto varlık" olacak ve bu tanımlama ile kripto para alım satımına vergi getirilecek. Açıklanan bilgilere bu vergiler uzun vade kripto para tutanların üzerinden değil, al-sat yapanlardan alınacak. Vergi oranının yüzde 10 olabileceği ve bu vergi çeşidinin kambiyo vergisi sınıfına gireceği belirtilmekte.

Vergilerin haziran ve temmuz ayında uygulamaya konulacağı konuşulan konular arasında yer alıyor.

Verginin türü ise kripto paraların sınıflandırılmasına göre değişeceği bildirildi. Bu yüzden henüz resmi bir mevzuat yayınlanmadan kripto para vergileri hakkında net bir açıklama yapmak doğru değildir.

Sık sık kripto alım-satımı yapan kişiler bu vergiden net olarak etkilenecek.