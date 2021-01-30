Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karar göre Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alındı. Yerlerine ise Şakir Ercan Gül ve Cengiz Yavilioğlu uygun görüldü. Bu kişiler arasından Şakir Ercan Gül hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Detaylar haberimizde...

ŞAKİR ERCAN GÜL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Şakir Ercan Gül 1967 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden gidren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi'nde tamamlayan Gül, İşletme, Muhasebe, Finansman Bilim Dalı'nda Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürler üzerine yüksek lisans yaptı. Aynı bölümde doktorasını da tamamlayarak İşletme Doktoru unvanı aldı. 1998 ve 1999 yıllarında ABD Boston'da mesleki çalışma eğitimi de aldı.

HANGİ GÖREVLERİ YAPMIŞTIR?

1988 ve 1999 yıllarında Halkbank Teftiş Kurulu'nda yer alan Gül, 1989 ile 2003 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda Maliye Müfettişliği yaptı. 2003-2004 yıllarında ise İstanbul Defterdarlığı'nda Defterdar Yardımcısı görevinde bulundu. Bu görevin ardından ise Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı'na atanmıştır.

53 yaşındaki Şakir Ercan Gül, evli ve 2 çocuk babasıdır. Gül'ün dünyaca saygınlığı olan bilimsel dergilerde ekonomi alanında makaleleri yayınlanmıştır.