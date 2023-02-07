Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep ilan edildiğini açıkladı. Böylece mükelleflerin vergi yükümlülükleri ertelendi.

Melahat Ersoy
Editör
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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep ilan edildi

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle mücadele sürüyor. 10 ilde 13.5 milyon kişiyi etkileyen depreme ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep ilan edildi

"OHAL İLAN ETME KARARI ALDIK"

Depremin etkilendiği iller için alınan kararları açıklayan Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hâl ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep ilan edildi

BAKANLIK AÇIKLAMA İLE DUYURDU

Bu gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da önemli bir karar aldı. Buna göre deprem bölgesinde bulunan mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen ve 10 ilimizi yoğun şekilde etkileyen depremler, milletimizin her bir ferdini derinden müteessir etmiştir. Bu gelişme karşısında devletimiz, tüm birimleri ve imkanlarıyla seferber olarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam etmektedir. Depremin yaralarının sarılması ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde ilerlenmekte, acil nakit talepleri Bakanlığımız tarafından gecikmeksizin karşılanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep ilan edildi

Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Deprem tarihi itibarıyla bu illerdeki mükelleflerin 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ertelenmiştir. Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15.8.2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31.8.2023 gününe kadar uzatılmıştır.

Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Devletimiz, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır ve gereken tüm desteği ilerleyen dönemde de kesintisiz şekilde vermeye devam edecektir. Ülkemiz ve milletimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu günleri inşallah en kısa sürede geride bırakacaktır."

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