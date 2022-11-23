Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Depremin yaşandığı Düzce'deki mükelleflerin vergi ödeme süresi ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.11.2022 tarihinde merkez üsttü Düzce ili Gölyaka ilçesinde deprem meydana gelmiştir. Bakanlığımız deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayı sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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NE OLMUŞTU?

AFAD verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yerin 6.81 km altında 5.9 büyüklüğünde meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre depremde 68 kişi yaralandı. AFAD'ın açıklamasına göre 100'den fazla artçı deprem kaydedildi.

Ayrıca Çilimli ilçesine bağlı Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), deprem esnasında evden çıkmaya çalışırken dengesini kaybetti. Çelebi, düşerek başını merdivene çarptı.112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Öte yandan deprem anında kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Sevim Çengel isimli vatandaş hayatını kaybetti.