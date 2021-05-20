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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy kimdir? Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün yayımlanan, 20 Mayıs 2021 tarihli ve 31486 sayılı Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine Necmi Keskinsoy atandı. Peki Cebrail Taşkın kimdir? Nereli? Detaylar haberimizde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy kimdir? Nereli?

Her gün Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayımlanarak kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyan Resmi Gazete'nin 20 Mayıs 2021 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yer aldı. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Necmi Keskinsoy, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI NECMİ KESKİNSOY KİMDİR? NERELİ?

Trabzonlu olduğu öğrenilen Necmi Keskinsoy 1995 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1996-2000 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü- Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı.

2000-2006 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü- Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı.2006-2007 Gelirler İdaresi Başkanlığı – Gelirler Başkontrolörü olarak görev yaptı.

2007-2010 yılları arasında Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.2010-2011 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında çalıştı.

2011 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Gelir İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 26-04-2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu İhale Kurumu (K.İ.K) üyeliğine atandı.

5 mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninden sonra göreve başladı.

Ardından 20 Mayıs 2021 tarihinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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