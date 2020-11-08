Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi doğruladı: Berat Albayrak istifa etti

Kişisel Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Ailesine ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirten Albayrak'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken resmi kaynaklardan açıklama yapılmayınca hesaplarının çalınmış olunabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Albayrak'ın istifası, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi tarafından doğrulandı.

BBC Türkçe'den Ece Göksedef'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, Albayrak'ın istifasının doğru olduğunu açıkladı.

Albayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum

İSTİFANIN KABULÜ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Aynı yetkili, istifanın kabul edilip edilmediğine yönelik soruya, henüz belli olmadığı cevabını verdi.

Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Temmuz 2018 tarihinde getirilmişti.

Albayrak, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam etmeme kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti mi?

TBMM'nin 25-26 ve 27. dönemlerinde İstanbul milletvekili olan Albayrak, 64-65 ve 66. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Albayrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesi kurulduğunda Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı.

Albayrak'a uzun zamandır Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlara bir çözüm getirememesinden ötürü eleştiri yöneltiliyordu.

Albayrak, bu yılki Yeni Ekonomi Programı'nı eylül ayında açıklamıştı.

Berat Albayrak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Berat Albayrak biyografisi

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Reuters'ta yer alan habere göre ise Albayrak'ın istifa haberinin ardından Türk Lirası, Asya borsalarında %1'den fazla değer kazandı.