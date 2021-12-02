Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişikliği! Yeni bakan Nurettin Nebati oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göreve görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın bu talebi kabul edildi.

Elvan'ın görevi bırakmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen ismin Nurettin Neba olduğu açıklandı.

ANAYASA'NIN 104 VE 106. MADDELERİ GEREĞİNCE

Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamada "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi ELVAN'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin NEBATİ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İLK MESAJINI SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Alınan bu kararın ardından ilk açıklamasını resmi Twitter adresi üzerinden yapan Nurettin Nebati, yaptığı paylaşımda "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.