Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişikliğine gidildi! Yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Atama Kararlarına" göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

İKİ İSİM İÇİN DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Bir diğer değişiklik ise; Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevden alındı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Yunus Elitaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Yunus Elitaş'ın biyografisi...

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