Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'ye ilişkin flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklamada "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 14 Ocak Salı (Bugün) yaptığı açıklamasında, '2020'de, özellikle kredi imkânı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası' ifadelerini kullanmıştır. Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır.