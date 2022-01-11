Hazine ve Maliye Bakanlığından milyonları rahatlatacak adım! KDV indirimi ile ürünlerin fiyat inecek! Vatandaşlar enflasyon canavarına karşı korunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatla mücadele edileceğini her platformda ifade ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı da vatandaşların yüksek enflasyon nedeniyle gerileyen alım gücü korumak için adımlarını sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV indirimi ve sadeleşme üzerinde çalıştıklarını belirtmesinin ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardıklarına göre gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi farklı KDV oranlarının teke indirilmesi amaçlanırken ve bakanlık bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu KDV indirimi gerçekleşirse yüzde 18’lik KDV oranının düşürülmesiyle marketlerde bir çok ürünün fiyatı inmiş olacak.

Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmaların sonuçları piyasalar açısından önemli olacak. Ama asıl önemlisi, fiyat artışlarıyla canı yanan vatandaşın fiyatların indiğini cüzdanında hissetmesi olacak. Dilerim 2022 yılı, fiyatların gerilediği ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes aldığı yıl olur."